Строительство дома по «зелёной» технологии в Рязани разрешено по итогам слушаний

Дом в районе улиц Ленинского Комсомола и 2-й Линии планируется возвести по проекту пражского архитектурного бюро.

Общество

Комиссия по проведению публичных слушаний признала целесообразным строительство жилого дома в районе улиц Ленинского Комсомола и 2-й Линии. Соответствующее заключение опубликовано в среду, 2 мая.

Слушания по проекту состоялись 25 апреля. Застройщик – компаний «Велкомм-групп» – планирует возвести на участке, расположенном в зоне застройки в 5-12 этажей, жилой дом переменной этажности – 12-14 этажей. Здание планируется возвести по проекту архитектурного бюро из Праги, при работах будут использованы технологии «зелёного строительства».

В комиссию поступило 200 подписей в поддержку проекта, также поддержало проект и большинство тех горожан, что лично пришли на обсуждение. Кроме выдачи разрешения на строительство комиссия рекомендовала городским властям выдать также разрешение на увеличение плотности застройки – с 8,5 тыс. кв. метров на гектар до 57 тыс. 493,5 тыс. кв. метров на гектар.