Страховая компания взыскала ущерб с рязанца, устроившего ДТП в нетрезвом виде

Соответствующее решение принял Рязанский районный суд.

Общество

Решением Рязанского районного суда были полностью удовлетворены исковые требования ПАО СК «Росгосстрах» к В. о возмещении ущерба, причинённого дорожно-транспортным происшествием, в порядке регресса. Об этом сообщил сайт суда.

В судебном заседание было установлено, что в 2 часа ночи 16 июня 2014 года на площади Ленина в Рязани произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля ответчика и гражданина З.

Виновным в указанном дорожно-транспортном происшествии признан ответчик. На момент ДТП гражданская ответственность виновника ДТП была застрахована в ПАО СК «Росгосстрах».

ПАО СК «Росгосстрах» выплатило потерпевшему З. сумму страхового возмещения.

Поскольку ПАО СК «Росгосстрах» исполнило свои обязательства, возместив ущерб, причинённый потерпевшему в результате ДТП, а также учитывая, что страховщик имеет право регресса к виновнику ДТП, находившемуся в нетрезвом виде, суд пришёл к выводу об удовлетворении исковых требований, постановив указанное решение.

Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.