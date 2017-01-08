Стало известно, как отразятся морозы на рязанских школьниках

В большинстве школ Рязани зимние каникулы будут идти до 12 января.

Общество

Отменять занятия из-за морозов в Рязани не планируют. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС .

Представители агентства связались с сотрудником городской администрации и выяснили, что в большинстве школ Рязани зимние каникулы будут идти до 12 января. К этому дня морозы уже должны отступить, поэтому уроки отменять не собираются.

В то же время сообщается, что во Владимирской и Ярославской областях каникулы продлены как минимум до 10 января, при этом все детские учебные заведения будут работать и завтра, но родителям не рекомендуют отводить туда маленьких детей.