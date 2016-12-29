http://7info.ru/news/ryazan-society/stalo_izvestno_kak_budut_rabotat_kvc_v_prazdniki/
Стало известно, как будут работать КВЦ в праздники
Общество 72
- ул. Станкозаводская, д. 27, с 9.00 до 17.40, без перерыва на обед;
Стало известно, как будут работать КВЦ в праздники
Общество 72
КВЦ в Рязани будут работать 4 и 5 января.
В праздничные дни, 4 и 5 января, рязанцы смогут оплатить коммунальные услуги в КВЦ по следующим адресам:
- ул. Станкозаводская, д. 27, с 9.00 до 17.40, без перерыва на обед;
- ул. Фирсова, д. 19, с 9.00 до 17.40, обед с 14.00 до 15.00;
- ул. Костычева, д. 14, с 10.00 до 18.40, обед с 14.00 до 15.00;
- ул. Дзержинского, д. 24/26, с 10.00 до 18.40, обед с 14.00 до 15.00;
- ул. Новоселов, д. 17, с 10.00 до 18.40, обед с 14.00 до 15.00.