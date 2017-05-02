Стали известны улицы Рязани, на которых в ближайшее время начнут ремонтировать дороги

Ремонтные работы начнутся после завершения конкурсных процедур по выбору подрядчиков.

Общество

В Рязани определили 11 участков дорог, которые будут сделаны в рамках второго этапа ремонтной кампании текущего года. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Дороги будут отремонтированы на участках улиц Вокзальной, Мервинской, Полевой, Новосёлковской, Полонского, Братиславской, Радищева, 10-я Линия, Садовой, от улицы Гагарина до улицы Островского, а также в 7-м Мервинском проезде. Кроме того, капитально отремонтируют Куйбышевское шоссе.

Ремонтные работы начнутся после завершения конкурсных процедур по выбору подрядчиков.