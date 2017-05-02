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http://7info.ru/news/ryazan-society/stali_izvestny_ulicy_rjazani_na_kotoryh_v_blizhajshee_vremja_nachnut_remontirovat_dorogi/

Стали известны улицы Рязани, на которых в ближайшее время начнут ремонтировать дороги
Ремонтные работы начнутся после завершения конкурсных процедур по выбору подрядчиков. 

Общество   144

В Рязани определили 11 участков дорог, которые будут сделаны в рамках второго этапа ремонтной кампании текущего года. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Дороги будут отремонтированы на участках улиц Вокзальной, Мервинской, Полевой, Новосёлковской, Полонского, Братиславской, Радищева, 10-я Линия, Садовой, от улицы Гагарина до улицы Островского, а также в 7-м Мервинском проезде. Кроме того, капитально отремонтируют Куйбышевское шоссе.

Ремонтные работы начнутся после завершения конкурсных процедур по выбору подрядчиков. 