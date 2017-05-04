Стал известен «праздничный» график работы МРЭО ГИБДД в Рязани

В субботу, 6 мая, МРЭО будет работать по обычному графику.

Общество

Официальный сайт УМВД России по Рязанской области опубликовал график работы МРЭО ГИБДД в Рязани на ближайшие праздничные выходные дни.

С 7 по 9 мая приём граждан и выполнение необходимых регистрационных действий выполняться не будет. В субботу, 6 мая, МРЭО будет работать по обычному графику.