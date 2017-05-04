http://7info.ru/news/ryazan-society/stal_izvesten_prazdnichnyj_grafik_raboty_mreo_gibdd_v_rjazani/
Стал известен «праздничный» график работы МРЭО ГИБДД в Рязани
Общество 216
Стал известен «праздничный» график работы МРЭО ГИБДД в Рязани
Общество 216
В субботу, 6 мая, МРЭО будет работать по обычному графику.
Официальный сайт УМВД России по Рязанской области опубликовал график работы МРЭО ГИБДД в Рязани на ближайшие праздничные выходные дни.
С 7 по 9 мая приём граждан и выполнение необходимых регистрационных действий выполняться не будет. В субботу, 6 мая, МРЭО будет работать по обычному графику.