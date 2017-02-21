http://7info.ru/news/ryazan-society/stal_izvesten_grafik_raboty_mreo_gibdd_v_rjazani_v_blizhajshie_prazdnichnye_vyhodnye/
Стал известен график работы МРЭО ГИБДД в Рязани в ближайшие праздничные выходные
Общество 171
Стал известен график работы МРЭО ГИБДД в Рязани в ближайшие праздничные выходные
Общество 171
Приём граждан будет вестись в один из четырёх дней отдыха.
Стал известен график работы МРЭО ГИБДД в Рязани в ближайшие праздничные выходные дни. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте УМВД России по Рязанской области.
В длинные выходные (с 23 по 26 февраля) МРЭО будет работать только один день – в пятницу, 24 февраля. Приём будет вестись в соответствии с постоянным графиком работы.