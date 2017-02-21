Стал известен график работы МРЭО ГИБДД в Рязани в ближайшие праздничные выходные

Приём граждан будет вестись в один из четырёх дней отдыха.

Общество

Стал известен график работы МРЭО ГИБДД в Рязани в ближайшие праздничные выходные дни. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте УМВД России по Рязанской области.

В длинные выходные (с 23 по 26 февраля) МРЭО будет работать только один день – в пятницу, 24 февраля. Приём будет вестись в соответствии с постоянным графиком работы.