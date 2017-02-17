Средняя зарплата в сельском хозяйстве Рязанской области превысила 23 тысячи рублей – региональный Минсельхоз

Прирост к уровню к 2015 года составил 10,5%. В целом по экономике региона прирост составил 7,2%.

Общество

В 2016 году в сельскохозяйственных организациях Рязанской области среднемесячная заработная плата увеличилась до 23189 рублей. Об этом сообщается на сайте регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Прирост к уровню к 2015 года составил 10,5%. В целом по экономике региона прирост составил 7,2%.

Большую роль в росте заработной плате в сельхозпроизводстве оказало заключение между министерством сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области и сельхозтоваропроизводителями соглашений на предоставление субсидий в 2016 году. Одним из показателей хозяйственной деятельности стало обязательство по темпам роста среднемесячной заработной платы одного работника. Данное условие позволило подтянуть до среднего уровня большинство сельскохозяйственных организаций региона и оторвать от уровня минимальной заработной платы фермерские хозяйства.

На сегодня в рамках имеющихся обязательств по реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы целевой индикатор по среднемесячной номинальной заработной плате в сельском хозяйстве области на 2016 год выполнен (19300 рублей). На 2017 год ставится задача достичь уровня зарплаты в 23800 рублей.