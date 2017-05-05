«Спасибо за мир»: акция фронтовые письма – ветеранам проходит в Сбербанке

Накануне праздника Победы бывшие сотрудники Рязанского отделения Сбербанка - ветераны Великой Отечественной войны – получили от банка памятные подарки.

Общество

Акция «Спасибо за мир» со 2 по 9 мая проходит в отделениях Среднерусского банка Сбербанка. Каждый клиент Сбербанка может отправить письмо ветеранам Великой Отечественной войны со словами благодарности через полевую почту, которая установлена в филиалах банка. Собранные письма будут доставлены через Советы ветеранов и наших волонтёров.

Бланк полевой почты можно получить у сотрудников банка. В Рязани полевая почта работает в офисе банка на Театральной площади (ул. Ленина, 2/68). Также в ряде офисов банка проходит акция «Георгиевская ленточка».

Накануне праздника Победы бывшие сотрудники Рязанского отделения Сбербанка - ветераны Великой Отечественной войны – получили от банка памятные подарки.