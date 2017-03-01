Совет Федерации может оказаться без сенаторов от врио губернаторов

Ряд временно исполняющих обязанности глав регионов должны получить право переназначить своего представителя в СФ.

Общество

Совет Федерации предлагает предоставить право временно исполняющим обязанности губернаторов назначать своим представителем депутатов региональных заксобраний.

Об этом «Известиям» рассказали члены комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности.

Сейчас некоторые врио губернатора делегирует в СФ своего временного представителя вместо досрочно прекратившего полномочия сенатора де факто «на свой страх и риск», из-за пробела в законодательстве . И в первую очередь это касается представителей губернаторов, избранных до 1января 2013 года.

«Наше предложение: взять вариант наиболее оптимальный — делегировать представителей из депутатов ЗакСов (законодательных собраний – ред.) субъектов. Мы в данном случае выравниваем конструкции и говорим, раз депутат законодательного органа власти имеет право представлять заксобрание в качестве члена СФ, то почему на тот период до выборов он не может представлять и исполнительную власть?», — сказал «Известиям» зампред комитета по регламенту Сергей Попов.

На данный момент есть уже два представителя врио глав регионов – Кировской области и Бурятии, которые оказались сенаторами без формального соблюдения закона о формировании СФ. В комитете по регламенту опасаются, что если так пойдет дальше, то похожие коллизии могут возникнуть не менее чем в 40 регионах.