Совет директоров «Ростелекома» избрал председателя

Также были определены состав и председатели комитетов при совете директоров.

Общество

Председателем совета директоров ПАО «Ростелеком» избран специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Борисович Иванов.

Совет директоров ПАО «Ростелеком» определил состав и председателей комитетов при совете директоров.

В состав комитета по стратегии вошли Яковицкий Алексей Андреевич, Аганбегян Рубен Абелович, Аузан Александр Александрович, Осеевский Михаил Эдуардович. Председателем комитета избран Яковицкий Алексей Андреевич.

В состав комитета по аудиту вошли Аузан Александр Александрович, Аганбегян Рубен Абелович, Семенов Вадим Викторович. Председателем комитета избран Семенов Вадим Викторович.

В состав комитета по кадрам и вознаграждениям вошли Аганбегян Рубен Абелович, Аузан Александр Александрович, Семенов Вадим Викторович, Яковицкий Алексей Андреевич. Председателем комитета избран Аганбегян Рубен Абелович.

В состав комитета по корпоративному управлению вошли Семенов Вадим Викторович, Златопольский Антон Андреевич, Осеевский Михаил Эдуардович, Калугин Сергей Борисович, Пчелинцев Александр Анатольевич. Председателем комитета избран Пчелинцев Александр Анатольевич.

В состав комитета по инвестициям вошли Аузан Александр Александрович, Бяхов Олег Владимирович, Пчелинцев Александр Анатольевич. Председателем комитета избран Аузан Александр Александрович.

Совет директоров ПАО «Ростелеком» избрал старшим независимым директором Аузана Александра Александровича.