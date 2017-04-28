Сотрудников рязанского УФСИН подняли по тревоге

Офицеры показали знания сигналов оповещения, продемонстрировали укомплектованность тревожных чемоданов и умение двигаться строем.

Общество

В пятницу, 28 апреля, личный состав УФСИН России по Рязанской области был поднят по учебной тревоге. Сотрудники, экипированные согласно поступившему сигналу и поставленным задачам, с противогазами и тревожными чемоданами совершили пеший марш до запасного пункта сбора, где состоялись занятия по служебной подготовке.

Офицеры показали знания сигналов оповещения, продемонстрировали укомплектованность тревожных чемоданов и умение двигаться строем.

В этот же день прошёл строевой смотр по переходу на летнюю форму одежды, на котором были доведены задачи и функции по гражданской обороне.