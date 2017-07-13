Сотрудников рязанских предприятий проверили на наличие сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета

Проект «Здоровье трудового коллектива – высокая производительность труда» реализуется на ряде предприятий Рязани и в 18 муниципальных образованиях области.

Общество

В среду, 12 июля, сотрудники ОАО «Рязанский картонно-рубероидный завод» прошли скрининговое обследование на наличие сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. В рамках проекта «Здоровый трудовой коллектив – высокая производительность труда» специалисты городской клинической больницы №11 обследовали более 200 человек. Врачи проводили диагностику при помощи компьютерной системы «Кардиовизор», позволяющей выявлять нарушения в работе сердца, газоанализатора «Смокчек», определяющего концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе у курящих. Кроме того, сотрудникам завода измерили уровень глюкозы в крови, артериальное давление, провели спирографию, тестирование на никотинозависимость. По результатам обследования врачи назначили лечение, тем, кому это было необходимо.

Проект «Здоровье трудового коллектива – высокая производительность труда» реализуется на ряде предприятий Рязани и в 18 муниципальных образованиях области, сообщает сайт администрации города. Он помогает решить задачу, поставленную главой региона Николаем Любимовым: максимально приблизить медицинскую помощь к населению.