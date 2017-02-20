Сотрудники СОБР Росгвардии по Рязанской области отметили день образования подразделения

История рязанского специального отряда быстрого реагирования началась 18 февраля 1993 года.

Общество

В отделе Росгвардии по Рязанской области прошло торжественное мероприятие, посвящённое 24-й годовщине со дня образования рязанского подразделения СОБР.

В церемонии празднования принял участие начальник Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Рязанской области Алексей Троицкий, руководители, личный состав и ветераны отряда.

Собравшиеся почтили минутой молчания память офицеров СОБР, погибших при исполнении служебного долга.

В отряде Алексей Троицкий возложил цветы к мемориальной доске погибших сотрудников.

История рязанского специального отряда быстрого реагирования началась 18 февраля 1993 года. За 24 года офицеры СОБРа участвовали в многочисленных специальных мероприятиях по задержанию особо опасных вооруженных преступников, освобождению заложников, осуществлению силовой поддержки в сложных оперативно-розыскных мероприятиях на территории Северо-Кавказского региона. Только в 2016 году сотрудники специального отряда быстрого реагирования провели свыше 50 специальных операций мероприятий, задержали 67 подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Начальник Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Рязанской области Алексей Троицкий, поздравил личный состав и ветеранов СОБР с праздником и выразил благодарность за безупречную службу.

– Офицеры СОБР всегда на передовой борьбы с преступностью, умело действуют в сложных условиях, с честью и мужеством выполняют свой профессиональный долг, порой даже ценой своей собственной жизни, – отметил Алексей Троицкий.

Начальник отдела Росгвардии вручил почётные грамоты, награды и памятные подарки сотрудникам и ветеранам отряда.