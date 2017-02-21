Сотрудники следственного управления и воспитанники детско-юношеского центра «Звезда» поздравили ветерана ВОВ

Вениамин Михайлович начинал службу с должности следователя, а затем возглавлял прокуратуры Коми АССР, Рязанской области.

Общество

В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники следственного управления СК России по Рязанской области вместе с воспитанниками детско-юношеского центра «Звезда» поздравили инвалида Великой Отечественной войны Вениамина Михайловича Гераськина. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Сотрудники следственного управления и воспитанники детско-юношеского центра «Звезда» выразили ветерану огромную признательность, пожелали ему здоровья и долгих лет жизни.

Ребята рассказали ветерану о своих исследовательских работах, связанных с поиском и увековечиванием памяти рязанцев – участников Великой Отечественной войны, о проведённых ими раскопках в Рязанской, Смоленской и Орловской областях. Вениамин Михайлович поделился воспоминаниями о своей жизни, военных годах.

Вениамин Михайлович сразу после окончания школы в 1942 году был мобилизован на фронт в танковые войска. Участвовал в боях на Брянском направлении. В марте 1943 года был тяжело ранен, потерял левую руку. За боевые заслуги награжден орденом «Отечественной войны II степени», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».

После окончания войны Гераськин закончил юридический вуз и долгие годы работал в органах прокуратуры. Вениамин Михайлович начинал службу с должности следователя, а затем возглавлял прокуратуры Коми АССР, Рязанской области. Является Заслуженным юристом РСФСР, Почётным работником прокуратуры РСФСР.

За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, Вениамин Михайлович Гераськин приказом председателя Следственного комитета Российской Федерации в 2015 году награждён медалью Следственного комитета Российской Федерации «Доблесть и отвага».