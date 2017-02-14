Сотрудники Следственного комитета приняли участие в церемонии награждения победителей XX фестиваля школьных музеев «Люби и знай свою Рязань»

Награждение прошло 13 февраля в школе №7.

Общество

В понедельник, 13 февраля, в средней школе №7 города Рязани состоялась церемония подведения итогов и награждения победителей XX городского фестиваля «Школьный музей», который в этом году проходил под девизом «Люби и знай свою Рязань». Школьные музеи традиционно являются центром патриотической работы в образовательных учреждениях. Они способствуют формированию у ребят гражданских качеств, уважительного отношения к историческому прошлому России, воспитанию нравственных и духовных ценностей.

В этом году в фестивале приняли участие 43 муниципальных образовательных учреждения. Организаторами выступили управление образования и молодежной политики администрации города Рязани, Музей истории молодежного движения, Детско-юношеский центр «Звезда». На подведение итогов были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, представители городских музеев, педагоги и школьники.

Сотрудники следственного управления поддерживают инициативу приобщения подрастающего поколения к изучению истории Рязани, традиций и культуры родного края, подвигов наших земляков. Об этом сообщает сайт ведомства.

Представитель следственного управления вручила дипломы и памятные подарки призерам и победителям в номинации «Подвиг нашего земляка Ивана Земнухова». Отрадно, что одним из победителей в данной номинации стал детско-юношеский центр «Звезда», с воспитанниками которого у сотрудников следственного управления сложились теплые дружеские отношения. Педагоги Центра активно занимаются воспитанием ребят, в том числе военно-патриотическим, в чем теперь им стали помогать и следователи.