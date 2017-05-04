Сотрудники Следственного комитета помогли воспитанникам интерната посетить Музей Боевой Славы

Руководит музеем известная в Рязани педагог-историк Светлана Григорьевна Гарамова.

Общество

В канун праздника Победы сотрудники следственного управления СК России по Рязанской области совместно с фондом «ПроДетство» организовали для воспитанников Костинской школы-интерната посещение Музея Боевой Славы рязанской общеобразовательной школы №7. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Начало музею было положено в 1965 году к 20-летию Победы в Великой Отечественной войне – тогда появился стенд «Они сражались за Родину» о выпускниках школы – участниках Великой Отечественной войны. В экспозициях накоплен уникальный материал, который документально отражает события не только Великой Отечественной войны и других военных конфликтов, но и показывает истоки героизма защитников Родины. В коллекцию музея входит множество экспонатов, добытых в поисковых походах при раскопках, письма участников боёв «горячих» точек, уникальные книги, подаренные музею авторами. Отдельное место отведено истории сотрудничества музея и рязанского десантного училища. Оформлен стенд «Закон и порядок».

Ребята с интересом слушали рассказ Светланы Григорьевны об экспонатах музея, о юных героях войны, в том числе о подвиге Зои Космодемьянской. Рассматривали музейные витрины, разглядывали пробитую пулями и осколками снарядов поржавевшую от времени солдатскую каску, обломки сбитого самолета и другие экспонаты, которые школьники привезли из поисковых походов. На память о посещении музея Светлана Григорьевна подарила воспитанникам школы-интерната книгу.

Сотрудники следственного управления передали в дар Музею Боевой Славы книгу «Ветераны следствия» о ветеранах Великой Отечественной войны, посвятивших свою жизнь работе в следственных органах. В этой книге отдельная глава посвящена нашей землячке Евдокии Ивановне Светиковой, о судьбе которой следователи рассказали воспитанникам школы-интерната. В ходе общения с ребятами они подчеркнули важность знания истории и подвига нашего народа в годы войны, который достоин вечной памяти.

Сотрудники управления поблагодарили Светлану Григорьевну Гарамову и отметили значимость проводимой музеем работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.