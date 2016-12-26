Сотрудники Следственного комитета подарили воспитанникам Рязанского дома ребёнка новогоднюю сказку

Хорошее настроение, радость и улыбки детей стали лучшей благодарностью для взрослых.

Общество

По уже сложившейся доброй традиции сотрудники следственного управления СК России по Рязанской области вновь пришли в Рязанский дом ребёнка с новогодними поздравлениями. На собранные сотрудниками управления деньги для малышей приобретены подарки, а также организовано выступление артистов Рязанского театра кукол, которые показали юным зрителям новый спектакль «Земляничная сказка». Вместе с весёлым Лисёнком дети повторяли, кто живёт и что растёт в лесу, для чего нужна бытовая техника, вспомнили распорядок дня и многое другое. Но самое главное – дети узнали, что значит настоящая дружба и как сбываются самые заветные мечты.

Хорошее настроение, радость и улыбки детей стали лучшей благодарностью для взрослых. В свою очередь руководство Рязанского дома ребёнка выразило признательность коллективу следственного управления за постоянное внимание к воспитанникам детского учреждения и новогоднее представление.