Сотрудники Следственного комитета почтили память воинов-рязанцев, погибших в локальных войнах

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.

Общество

15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов. В этот день в 1989 году последний советский солдат перешел мост пограничной реки Амударья под Термезом — завершился вывод советских войск из Афганистана. Война в Афганистане длилась 9 лет 1 месяц и 18 дней.

Сегодня на площади Маргелова города Рязани на мемориале воинам-рязанцам, погибшим в локальных войнах, состоялась церемония возложения цветов. Заместитель руководителя следственного управления СК РФ по Рязанской области Андрей Шоломицкий вместе с представителями власти, силовых структур, общественных организаций, ветеранами локальных войн, родными погибших рязанцев, курсантами и жителями города возложили цветы к мемориалу. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и как символ уважения и памяти выпустили в небо воздушные шары с красными бумажными тюльпанами, сделанными школьниками на уроке мужества.