Сотрудники ОМОН И СОБР рязанской Росгвардии вернулись из длительной служебной командировки

Они выполняли служебно-боевые задачи на территории Северного Кавказа.

Общество

В пятницу, 14 июля, сотрудники ОМОН И СОБР рязанской Росгвардии вернулись из длительной служебной командировки. На протяжении трёх месяцев 28 сотрудников выполняли служебно-боевые задачи на территории Северного Кавказа. Они обеспечивали охрану порядка и безопасности, а также оказывали силовую поддержку при проведении специальных и оперативных мероприятий.

В Рязани прибывших встречали начальник Отдела Росгвардии по Рязанской области полковник полиции Алексей Троицкий, представители региональных властей, коллеги, родные и близкие. Офицеры и бойцы, отличившиеся в период командировки, были поощрены наградами и благодарностями Отдела Росгвардии по Рязанской области, регионального Правительства и Рязанской областной Думы.

Распоряжением временно исполняющего обязанности губернатора Рязанской области Николая Любимова знаком губернатора Рязанской области «За усердие» награждены старший лейтенант полиции Алексей Ларюков, заместитель командира оперативной роты ОМОН Отдела Росгвардии по Рязанской области и старшина полиции Вадим Кузяев, полицейский боевого отделения СОБР Отдела Росгвардии по Рязанской области.

Алексей Троицкий поздравил сотрудников с возвращением домой, поблагодарил их за службу и отметил, что отряд с честью выполнил все поставленные перед ним служебно-боевые задачи.

Сразу после построения сотрудники Росгвардии смогли обнять родных и близких. После краткосрочного отпуска офицеры и бойцы приступят к выполнению служебных обязанностей на территории области.