Сотрудники МЧС в Рязанской области работают в режиме повышенной готовности

Ежесуточно на дежурство заступает более 600 человек – огнеборцы, инспекторы государственного пожарного надзора и добровольцы, задействовано более 200 человек.

Общество

С 25 декабря по 15 января силы и средства Главного управления МЧС России по Рязанской области и подчинённые подразделения функционируют в режиме работы повышенной готовности. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Ежесуточно на дежурство заступает более 600 человек – огнеборцы, инспекторы государственного пожарного надзора и добровольцы, задействовано более 200 человек. В резерве находится находятся более 300 человек и 70 единиц техники.

В период проведения праздничных мероприятий на объектах организовано и осуществляется дежурство боевых расчётов подразделений ФПС (ГПС), сотрудников надзорной деятельности, членов добровольной пожарной охраны и представителей администрации объектов.

На территории Рязанской области определено 693 места проведения новогодних мероприятий с массовым пребыванием детей, на которых реализован комплекс пожарно-профилактических мероприятий, в том числе в рамках сезонной профилактической операции «Новый год».