http://7info.ru/news/ryazan-society/sotrudniki_mchs_v_rjazanskoj_oblasti_proveli_meroprijatie_posvjaschjonnoe_novomu_godu/
Сотрудники МЧС в Рязанской области провели мероприятие, посвящённое Новому году
Общество 97
Сотрудники МЧС в Рязанской области провели мероприятие, посвящённое Новому году
Общество 97
На торжественном мероприятии отличившиеся сотрудники были отмечены грамотами, ряд сотрудников получил звания досрочно.
В пятницу, 30 декабря, в Главном управлении МЧС России по Рязанской области состоялось торжественное собрание, посвящённое Новому году. Об этом сообщил официальный сайт ведомства.
В мероприятии приняли участие личный состав регионального ведомства и территориальных подразделений. С наступающим праздником собравшихся поздравил начальник Главного управления МЧС России по Рязанской области генерал-майор внутренней службы Сергей Филиппов.
На торжественном мероприятии отличившиеся сотрудники были отмечены грамотами, ряд сотрудников получил звания досрочно, а также награды от Всероссийского добровольного пожарного общества.