Сотрудники МЧС в Рязанской области провели мероприятие, посвящённое Новому году

На торжественном мероприятии отличившиеся сотрудники были отмечены грамотами, ряд сотрудников получил звания досрочно.

Общество

В пятницу, 30 декабря, в Главном управлении МЧС России по Рязанской области состоялось торжественное собрание, посвящённое Новому году. Об этом сообщил официальный сайт ведомства.

В мероприятии приняли участие личный состав регионального ведомства и территориальных подразделений. С наступающим праздником собравшихся поздравил начальник Главного управления МЧС России по Рязанской области генерал-майор внутренней службы Сергей Филиппов.

На торжественном мероприятии отличившиеся сотрудники были отмечены грамотами, ряд сотрудников получил звания досрочно, а также награды от Всероссийского добровольного пожарного общества.