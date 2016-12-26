http://7info.ru/news/ryazan-society/sotrudnik_gibdd_poobschalsja_s_rabotnikami_rjazanskoj_kolonii/
Сотрудник ГИБДД пообщался с работниками рязанской колонии
Общество 15
Сотрудник ГИБДД пообщался с работниками рязанской колонии
Общество 15
Вниманию присутствующих был представлен фильм, рассказывающий об основных причинах дорожно-транспортных происшествий.
В пятницу, 23 декабря, в исправительной колонии №2 УФСИН России по Рязанской области прошло занятие для личного состава учреждения с привлечением представителя ГИБДД. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.
До сотрудников были доведены общие положения соблюдения правил дорожного движения, виды правонарушений, юридической ответственности за их совершение и обзор аварийности на дорогах региона за 11 месяцев 2016 года. Также вниманию присутствующих был представлен фильм, рассказывающий об основных причинах дорожно-транспортных происшествий.
В завершение мероприятия представитель ГИБДД ответил на все интересующие сотрудников колонии вопросы.