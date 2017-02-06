Состоялась встреча участников конкурсов «Лидер XXI века» и «Команда РДШ»

Конкурсы проводятся с целью выявления детей и подростков с лидерскими качествами, содействия в раскрытии их лидерского потенциала.

Общество

3 февраля в Центре детского творчества «Феникс» состоялся организационный сбор участников муниципального этапа всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века» и городского конкурса лидеров детских общественных объединений «Команда РДШ». Об этом сообщает сайт администрации Рязани.

Организаторами Конкурсов выступают управление образования и молодёжной политики администрации города Рязани, Центр детского творчества «Феникс» и Центр развития социальной активности молодёжи «Потенциал».

Конкурсы проводятся с целью выявления детей и подростков с лидерскими качествами, содействия в раскрытии их лидерского потенциала.

По результатам встречи определилось, что в 2017 году участие в «Команде РДШ» примет 13 команд, в конкурсе «Лидер ХХI века» за звание лучшего лидера общественного объединения будет бороться 21 участник. В рамках встречи организаторы дали некоторые рекомендации участникам.