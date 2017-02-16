Сорок пятый рязанский студенческий «Звёздный поход» удался на славу

Итоги 45-го «Звёздного похода» подвели на совещании в региональном Минспорта.

Общество

Совещание, на котором были подведены итоги 45-го «Звездного похода» студентов вузов по местам боевой и трудовой славы Рязанской области, состоялось в региональном министерстве молодёжной политики, физической культуры и спорта. Об этом информирует сайт правительства области.

Подводили итоги заместитель министра молодёжной политики, физической культуры и спорта Павел Симаков, представители штаба «звёздного» движения, командиры и комиссары студенческих отрядов.

В этом году в «Звездном походе» участвовали 15 отрядов, состоящие из 600 студентов рязанских вузов: радиотехнического, медицинского, агротехнологического университетов, РГУ имени С.А. Есенина, филиала Московского политехнического университета.

«Звёздники» побывали в 84 селах и деревнях Александро-Невского, Ермишинского, Захаровского, Кадомского, Милославского, Михайловского, Пронского, Пителинского, Ряжского, Сасовского, Сараевского, Сапожковского, Скопинского, Ухоловского и Шиловского района. Студенты оказали помощь ветеранам, многодетным и бедным семьям. Выступили в 16 детских садах, 73 школах и нескольких школах-интернатах с концертами и патриотическими вечерами, организовали для зрителей конкурсы, спортивные соревнования, мастер-классы.

За время похода студенты прошли на лыжах более 300 километров, в том числе в рамках акции «Линия жизни». Этот проект реализуется в Рязанской области уже в третий раз в память о 500 рязанцах-добровольцах, ушедших осенью 1941 года на фронт для участия в обороне Москвы.

В ходе акции отряд студентов прошёл на лыжах вдоль одного из участков линии советско-германского фронта на территории Рязанской, Московской и Тульской областей. Эстафету несли представители Союза патриотов Рязанской области, турклуба «Альтаир», регионального отделения ДОСААФ России, студенты политехнического университета. На отдельных участках маршрута их поддержали курсанты Академии права и управления ФСИН России, учащиеся Михайловского техникума, школьники Захаровского и Михайловского районов.

В 20 населённых пунктах «звёздники» провели патриотические митинги, встречи с молодёжью, спортивные соревнования.

Впервые участники 45-го «Звездного похода» присоединились к Всероссийскому проекту «Место памяти». На одноимённом сайте активисты разместили информацию более чем о полусотне объектов военно-исторического наследия, мемориальных и памятных местах Рязанской области.

На совещании Павел Симаков отметил значимую роль регионального «звездного» движения в гражданско-патриотическом воспитании населения, в деле сохранения исторического наследия края, памяти о героях-земляках, и поблагодарил участников и организаторов за хорошую работу.

Совещание также начало подготовку к проведению традиционного праздничного концерта в честь завершения «Звёздного похода». Он должен пройти 28 февраля в Рязанском Дворце молодежи. Во время концерта наградят лучшие отряды, новичков и ветеранов «звёздного» движения, а кК нему приурочат фотовыставку, посвященную 45-летию движения, и показ архивных видео из походов.