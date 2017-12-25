Андрей Красов: Нам удалось выстроить диалог между властью и активной частью общества

Члены рязанского отделения ОНФ рассказали об участии в «Форуме действий» и итогах работы в уходящем году.

Общество

В понедельник, 25 декабря, члены рязанского отделения Общероссийского народного фронта на пресс-конференции рассказали об участии в «Форуме действий» в Москве и итогах работы в уходящем году.

Депутат Госдумы РФ, сопредседатель рязанского ОНФ Андрей Красов сообщил, что в работе площадок форума приняли участие 14 рязанцев. Андрей Красов, в частности, принял участие в обсуждении проблем образования, где рассказал о проектах, направленных на патриотическое воспитание, которые реализуются в Рязанской области.

- В рамках проекта «Сохрани вечный огонь» в регионе не только были поставлены на учёт существующие огни, но и открыт новый вечный огонь в Михайлове, - отметил Красов.

Главным событием форума, по словам сопредседателя рязанского ОНФ, была речь президента Владимира Путина, который поблагодарил членов ОНФ за решение острых вопросов, но подчеркнул, что в следующем году необходимо сделать ещё больше.

Говоря об итогах работы в Год экологии, каким был объявлен 2017 год, руководитель Экологического рязанского альянса, координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Евгений Рыбаков отметил, что в рамках «Генеральной уборки» ликвидировано 60% несанкционированных свалок. Вокруг Рязани, по инициативе общественности, будет создан «зелёный щит» большой площади, и если в ряде регионов, как отметил Рыбаков, к этому вопросу подошли формально, то в нашей области это сделано «не для галочки».

– С приходом нового главы региона отношение к решению экологических проблем кардинально изменилось в лучшую сторону, – сказал Рыбаков. – Раньше нас просто игнорировали.

Он также отметил, что сделаны первые серьёзные шаги в организации раздельного сбора мусора в Рязани: активисты «Молодёжки» ОНФ приняли активное участие в установке специальных контейнеров для раздельного сбора мусора в городе. Как рассказали активисты, этот проект рязанцы приняли на ура: к сортировке мусора все уже готовы.

При этом, как отметили участники пресс-конференции, экологические проблемы в регионе стоят очень остро и их решению необходимо уделять внимание и в дальнейшем.

– Мы не собираемся только хвалить власть, ей от нас достанется, мы будем и дальше заставлять её решать проблемы, – обещал глава исполкома рязанского ОНФ Евгений Зызин.

На пресс-конференции также подведены итоги работы по проектам «Карта убитых дорог», «Доступная среда», «За честные госзакупки» и других.