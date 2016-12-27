Собираемость имущественного налога в Рязанской области превысила 80%

Всего налоговыми органами было разослано почти 600 тыс. уведомлений об уплате налога.

Общество

Уровень собираемости имущественного налога за 2016 год в Рязанской области составит 80,6%. Об этом на пресс-конференции во вторник, 27 декабря, сообщила заместитель руководителя регионального УФНС Юлия Орловцева.

Наиболее внимательно граждане отнеслись к уплате налога на имущество физических лиц – процент собираемости по нему составил 88% или 287, 9 млн. рублей. Чуть меньше (79,4%) собираемость налога на транспорт – граждане перечислили государству 741,3 млн. рублей. Процент собираемости налога на землю составил 77,9%. В казну поступило 356,2 млн. рублей. Общие начисления по налогу в Рязанской области составили 1 млрд. 718,9 млн. рублей, от граждан поступил 1 млрд. 385,4 млн. рублей. Налоговыми органами было разослано более 583 тыс. уведомлений об уплате налога.

Напомним, налог на имеющееся имущество жители Рязанской области должны были уплатить до 1 декабря текущего года.