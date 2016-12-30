http://7info.ru/news/ryazan-society/sledovateli_pozdravili_sotrudnikov_i_vospitannikov_sasovskogo_socialno-reabilitacionnogo_centra_dlja_nesovershennoletnih/
Следователи поздравили сотрудников и воспитанников Сасовского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних
Общество 24
Следователи поздравили сотрудников и воспитанников Сасовского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних
Общество 24
Сотрудники межрайонного следственного отдела поблагодарили работников социально-реабилитационного центра за их нелёгкий труд, заботу и душевное тепло.
Сотрудники Сасовского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области посетили Сасовский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Следователи стали гостями на Новогоднем представлении с участием маленьких артистов, сообщает сайт ведомства.
Сотрудники межрайонного следственного отдела поблагодарили работников социально-реабилитационного центра за их нелёгкий труд, заботу и душевное тепло, которое они дарят детям, поздравили всех с Новым годом, пожелали успехов, крепкого здоровья, удачи и преподнесли воспитанникам центра сладкие подарки.