Скопинский район в очередной раз принял активное участие в эко-марафоне переработки
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Всероссийский эко-марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево» – это одно из первых ярких экологических событий в этом году, в котором принял участие Скопинский район.
2017 год объявлен президентом Российской Федерации годом экологии. В связи с этим в целях активизации природоохранной деятельности и проведения эффективной экологической политики, постановлением главы администрации Скопинского муниципального района утверждён план основных мероприятий по проведению года экологии в Скопинском районе.
Всероссийский эко-марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево» – это одно из первых ярких экологических событий в этом году, в котором принял участие Скопинский район. Оно стартовало 6 февраля и продлится до 13 февраля текущего года.
В прошлом году район уже участвовал в аналогичном марафоне и занял почётное призовое место. Осенью 2016 года в качестве награды за проявленную активность в Скопинский район были привезены молодые декоративные деревья, которые были высажены перед администрацией муниципалитета.
– В наших силах сделать наш любимый район краше, зеленее и участие в эко-марафоне – это прекрасная возможность на пути к реализации этой цели. К тому же, сдача макулатуры помогает защитить экологию нашей страны, столь нуждающуюся в поддержке и защите, – подчеркнула заместитель начальника отдела ЖКХ и инфраструктуры – эколог администрации Скопинского района Наталья Буртолик.