Скопинский район в очередной раз принял активное участие в эко-марафоне переработки

Всероссийский эко-марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево» – это одно из первых ярких экологических событий в этом году, в котором принял участие Скопинский район.

Общество

2017 год объявлен президентом Российской Федерации годом экологии. В связи с этим в целях активизации природоохранной деятельности и проведения эффективной экологической политики, постановлением главы администрации Скопинского муниципального района утверждён план основных мероприятий по проведению года экологии в Скопинском районе.

Всероссийский эко-марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево» – это одно из первых ярких экологических событий в этом году, в котором принял участие Скопинский район. Оно стартовало 6 февраля и продлится до 13 февраля текущего года.

В прошлом году район уже участвовал в аналогичном марафоне и занял почётное призовое место. Осенью 2016 года в качестве награды за проявленную активность в Скопинский район были привезены молодые декоративные деревья, которые были высажены перед администрацией муниципалитета.