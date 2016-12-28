Скопинский район наградили ко Дню спасателя

Награждение произошло в Рязани во время торжественного мероприятия.

Общество

Работу спасателей Скопинского района высоко оценили и наградили по результатам смотра-конкурса «Лучшее муниципальное образование в области обеспечения безопасности населения». Скопинские спасатели получили кубок и грамоту за почётное второе место, сообщает пресс-служба администрации района.

Награждение скопинцев произошло 27 декабря, во время торжественного мероприятия, посвящённого 26-й годовщине образования МЧС России и Дню спасателя, о котором РИА «7 новостей» уже писало.

От Скопинского района на данном мероприятии присутствовал заместитель главы администрации Скопинского района по развитию инфраструктуры, строительству и ЖКХ, председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям Юрий Бобков. По итогам мероприятия Юрий Бобков выразил благодарность и награждённым, и наградившим:

– Мы каждый год участвуем в этом мероприятии и благодарны правительству Рязанской области за то, что наша работа высоко ими оценивается. Это всё благодаря спасателям Скопинского района, для которых спасение людей является главной целью в жизни, – прокомментировал он.