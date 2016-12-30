Скидки до 500 000 рублей и бесплатная отделка квартиры: «Зелёный сад» предлагает провести каникулы с пользой

«Зелёный сад» в новогодние каникулы разыграет скидки до 500 000 рублей и отделку квартир

Общество

Только в праздники в «Зелёном саде» можно выиграть полумиллионную скидку на квартиру и бесплатную отделку

Строительная компания « Зеленый сад » поздравляет всех рязанцев с наступающим Новым годом и дарит возможность в период новогодних каникул приобрести квартиру или апартаменты со скидкой до 500 000 рублей, а также выиграть бесплатную отделку. Акция будет действовать уже с завтрашнего дня, 31 декабря, и продлится до 12 января.

При бронировании квартиры или апартаментов и заключении договора долевого участия в период с 31 декабря 2016 г. по 03 января 2017 г. разыгрывается скидка в размере 500 000 рублей, а также ремонт квартиры.

При бронировании квартиры или апартаментов и заключении договора долевого участия в период с 4 по 6 января 2017 г. разыгрывается скидка в размере 400 000 рублей, а также ремонт квартиры.

При бронировании квартиры или апартаментов и заключении договора долевого участия в период с 7 по 12 января 2017 г. разыгрывается скидка в размере 300 000 рублей, а также ремонт квартиры.

Кроме того, среди тех, кто не выиграл основные призы, будут разыграны три скидки по 100 000 рублей.

В розыгрыше принимают участие все клиенты компании, забронировавшие квартиру на сайте компании зеленыйсад.рф и заключившие договор долевого участия в указанные периоды. Скидка на квартиру и ремонт квартиры разыгрываются отдельно между всеми участниками акции (включая обладателя главных призов). Каждый участник вправе бесплатно расторгнуть договор. Для участия в розыгрыше в нерабочие дни (1, 7, 9 января) забронируйте квартиру на сайте компании.

График работы офисов компании « Зеленый сад » в период новогодних каникул:

Центральный офис

- 31 декабря, суббота – с 10 до 14 часов,

- со 2 по 6 января – с 10 до 16 часов.

Выездные отделы по работе с клиентами:

- Комплекс апартаментов « Green Park Солотча » : 2, 3, 4 и 6 января,

- ЖК « Еврокомфорт » , « Еврокомфорт-2 » : 2, 3, 4 и 5 января,

- ЖК « Премьер » – 3, 4, 5 и 6 января,

- ЖК « Grand Comfort » , « Grand Comfort 2 » – 5 и 6 января.

Все выездные отделы в указанные дни работают с 10 до 16 часов (перерыв на обед с 12 до 13 часов).

С 8 января все офисы работают по обычному графику.