Скидки до 500 000 рублей и бесплатная отделка квартиры: «Зелёный сад» предлагает провести каникулы с пользой
Общество 81
«Зелёный сад» в новогодние каникулы разыграет скидки до 500 000 рублей и отделку квартир
Только в праздники в «Зелёном саде» можно выиграть полумиллионную скидку на квартиру и бесплатную отделку
Строительная компания
При бронировании квартиры или апартаментов и заключении договора долевого участия в период с 31 декабря 2016 г. по 03 января 2017 г. разыгрывается скидка в размере 500 000 рублей, а также ремонт квартиры.
При бронировании квартиры или апартаментов и заключении договора долевого участия в период с 4 по 6 января 2017 г. разыгрывается скидка в размере 400 000 рублей, а также ремонт квартиры.
При бронировании квартиры или апартаментов и заключении договора долевого участия в период с 7 по 12 января 2017 г. разыгрывается скидка в размере 300 000 рублей, а также ремонт квартиры.
Кроме того, среди тех, кто не выиграл основные призы, будут разыграны три скидки по 100 000 рублей.
В розыгрыше принимают участие все клиенты компании, забронировавшие квартиру на сайте компании
График работы офисов компании
Центральный офис
- 31 декабря, суббота – с 10 до 14 часов,
- со 2 по 6 января – с 10 до 16 часов.
Выездные отделы по работе с клиентами:
- Комплекс апартаментов
- ЖК
- ЖК
- ЖК
Все выездные отделы в указанные дни работают с 10 до 16 часов (перерыв на обед с 12 до 13 часов).
С 8 января все офисы работают по обычному графику.