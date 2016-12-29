Школу-интернат в Рязанской области реконструируют за счёт резервного фонда
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Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин.
Школа-интернат в городе Михайлове Рязанской области получит средства на реконструкцию спального корпуса из резервного фонда Президента России Владимира Путина, сообщает сайт правительства региона.
Владимир Путин подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда для ряда образовательных организаций, в числе которых школа-интернат в Рязанской области. Михайловская школа-интернат получит около 15 миллионов рублей. На эти деньги планируется реконструировать здание, пристроив к нему дополнительные помещения. Это увеличит площади учебных классов, приблизив их размеры к положенным по современным стандартам, и благотворно повлияет на учебный процесс.
В Михайловской школе-интернате учатся и живут более сотни школьников. Большинство из них – выходцы из бедных семей.
—Мы должны создать для этих детей максимально комфортные условия для обучения и проживания. Я очень рад, что наши обращения приняты во внимание. Со своей стороны регион сделает все возможное, чтобы обеспечить быстрое и эффективное освоение выделенных средств, – отметил губернатор Олег Ковалев.