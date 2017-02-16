Школьники Скопинского района сделали зиму доброй

В рамках акции педагоги Лопатинской школы вместе с учениками сделали кормушки для птиц.

Общество

В 2017 году по всей России проходит акция «Пусть зима будет доброй», направленная на приобщение школьников к вопросам защиты природы. Наряду с другими регионами в ней активное участие принял Скопинский район.

Школьники и учителя из Скопинского района присоединились ко Всероссийской акции «Пусть зима будет доброй».

В рамках акции педагоги Лопатинской школы совместно с учениками сделали кормушки для птиц. Ребята увлечённо конструировали кормушки и мастерили их, помогая друг другу.

Помимо учеников школы, в акцию влились и воспитанники детского сада, которые увлеклись помощью птичкам и мастерили кормушки наравне со школьниками. После того, как кормушки были готовы, их развесили на деревьях перед школой.

Акция «Пусть зима будет доброй» совмещает с общественно-полезным трудом проведение интеллектуальных викторин и слушание занимательных рассказов из мира природы. Педагоги отмечают, что все этапы акции равно интересны ребятам. По мнению учителей, такие акции помогают сформировать позитивно настроенных, активных граждан России.