Школьники Скопинского района сделали зиму доброй
Общество 21
В рамках акции педагоги Лопатинской школы вместе с учениками сделали кормушки для птиц.
В 2017 году по всей России проходит акция «Пусть зима будет доброй», направленная на приобщение школьников к вопросам защиты природы. Наряду с другими регионами в ней активное участие принял Скопинский район.
Школьники и учителя из Скопинского района присоединились ко Всероссийской акции «Пусть зима будет доброй».
В рамках акции педагоги Лопатинской школы совместно с учениками сделали кормушки для птиц. Ребята увлечённо конструировали кормушки и мастерили их, помогая друг другу.
Помимо учеников школы, в акцию влились и воспитанники детского сада, которые увлеклись помощью птичкам и мастерили кормушки наравне со школьниками. После того, как кормушки были готовы, их развесили на деревьях перед школой.
Акция «Пусть зима будет доброй» совмещает с общественно-полезным трудом проведение интеллектуальных викторин и слушание занимательных рассказов из мира природы. Педагоги отмечают, что все этапы акции равно интересны ребятам. По мнению учителей, такие акции помогают сформировать позитивно настроенных, активных граждан России.