Шестерых рязанцев наказали за то, что не пропустили скорую помощь

За данное нарушение предусмотрен штраф в 500 рублей, также водителя могут лишить прав на срок от месяца до трёх.

Общество

В феврале сотрудники Госавтоинспекции провели в Рязани профилактическое мероприятие, в ходе которого выяснили, как водители пропускают скорую помощь, едущую с включёнными спецсигналами. Об этом сообщил официальный сайт УМВД России по Рязанской области.

Скорую, спешащую на вызов к больному, сопровождал экипаж ДПС, внутри неё ехал сотрудник полиции с видеокамерой.

В ходе акции выяснилось, что не все автолюбители соблюдают правила, предписывающие пропускать автомобиль, едущий с включёнными спецсигналами. Было составлено шесть административных дел по ч.2 ст.12.17 КоАП РФ. За данное нарушение предусмотрен штраф в 500 рублей, также водителя могут лишить прав на срок от месяца до трёх.