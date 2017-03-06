Северную окружную и проезд Шабулина в Рязани соединят новой дорогой

Новая дорога будет двухполосной, оснащена искусственным освещением, иметь тротуар и велодорожку.

Общество

Северную Окружную дорогу и проезд Шабулина в Рязани соединят новой дорогой. О строительстве на брифинге в понедельник, 6 марта, сообщила заместитель главы администрации города Ольга Свинцова.

Строительство дороги протяжённостью 1,6 км.будет вестись в два этапа, уточнила она. В течение 2017 года власти планируют переобустроить коммуникации, а также создать насыпь, на которую в 2018 году будет укладываться асфальт. Новая дорога будет двухполосной, оснащена искусственным освещением, иметь тротуар и велодорожку. Построят её по новой технологии тощего бетона - в асфальтобетонную смесь будет добавляться бетон для укрепления основания дороги. Предшествовать строительству будут публичные слушания, участникам которых будет представлен проект «в деталях».