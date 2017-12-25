«Северная компания» устроила праздники новосёлам своих домов

Дед Мороз и символ года Дружок пришли в новостройки «Северной компании».

Общество

Приближается 1 января. По всей Рязани проходят праздники с Дедом Морозом и украшенной ёлкой. Самые благодарные участники этих гуляний – конечно же, дети. Впрочем, посмотреть на представления и потанцевать под музыку приходят их мамы и папы, бабушки и дедушки.

24 декабря повеселились жильцы домов, построенных «Северной компанией» на улицах Пирогова и Семчинской. Пожелать соседям нового счастья им помогли Дед Мороз со Снегурочкой, сказочные персонажи и символ 2018 года – ростовая кукла собачки Дружок. Десятки юных новосёлов приняли участие в танцах, играх и конкурсах. А дороже всех призов и подарков для рязанцев оказалось хорошее настроение.