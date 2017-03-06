Сеть АЗС Impulse дарит скидки в честь Международного женского дня

С 6 по 8 марта каждый литр топлива будет стоить на рубль дешевле.

Общество

Сеть АЗС Impulse традиционно предлагает клиентам высокое качество топлива от проверенных поставщиков – Рязанского и Московского нефтеперерабатывающих заводов – и передовые технологии в обслуживании.

В преддверии праздника принято дарить подарки, компания Impulse не осталась в стороне и поздравляет милых дам с Международным женским днём. Этот красивый праздник в начале весны приходит к нам, когда всё оживает, расцветает и распускается. Пусть в вашей жизни будет вечная весна, пусть ярко светит солнце, дни будут светлыми и безоблачными.

В честь 8 марта сеть АЗС Impulse дарит скидку всем своим посетителям. С 6 по 8 марта каждый литр топлива будет стоить на рубль дешевле. Акция действует на всех автозаправочных станциях Impulse, расположенных по адресам:

г. Рязань, Северная окружная дорога, стр.5

г. Рязань, пр-д Шабулина, стр.24

г. Рязань, Окружная дорога, 193км, стр.5

г. Рязань, Северная окружная дорога, 24

г. Рязань, ул. Черновицкая, 15

г. Рязань, Московское шоссе, 33В г. Рязань, Голенчинское шоссе, 15А

г. Рязань, ул. Полевая, 73

г. Рязань, Голенчинское шоссе, 15А