Сергей Карабасов оценил качество ремонта в одном из дворов Рязани

И.о. главы администрации отметил, что уже на стадии разработки дизайн-проектов необходимо предусматривать парковочные места или организовывать экопарковки

Общество

В субботу, 16 сентября, и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов провёл выездное рабочее совещание по вопросу ремонта дворовых территорий города в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в текущем году. Вместе с начальником управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Юрием Зиновьевым он осмотрел двор дома №5 по улице Щорса.

До конца сентября здесь планируется завершить работы по ремонту около 2100 кв. метров асфальтового покрытия тротуара и подъездной дороги, а также заменить более 530 п.м. бордюрного камня.

Сергей Карабасов отметил, что уже на стадии разработки дизайн-проектов необходимо предусматривать парковочные места или организовывать экопарковки. И.о. главы администрации Рязани подчеркнул, что для своевременного и качественного выполнения работ необходимо использовать каждый день благоприятной погоды.

– Принимая решение о видах работ, жители многоквартирных домов должны чётко понимать возможности программы, что подразумевается под благоустройством дворовых территорий, предусмотренных ее условиями, – заявил и.о. главы администрации Рязани.

Начальникам управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и управления благоустройства города Сергей Карабасов поручил разъяснить гражданам варианты видов работ по благоустройству при разработке дизайн-проектов, доступных в рамках программы «Формирование современной городской среды».