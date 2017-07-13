Семье Аксёновых из Рязани оказали благотворительную помощь

Благодаря министерству соцзащиты региона и ООО «Металлопродукция» семья получила необходимый электрический подъёмник.

Общество

Во вторник, 11 июля, состоялась передача на безвозмездной основе технического средства реабилитации – электрического подъёмника для узких проходов семье Аксёновых, в которой мамой воспитываются две дочери - инвалиды с детства.

Подъёмник изготовлен производственной компанией ООО «Металлопродукция», в ходе договоренности руководства министерства социальной защиты населения Рязанской области и компании.

Министр соцзащиты Денис Боков и директор ООО «Металлопродукция» Александр Ляляев присутствовали при передаче и установке подъёмника.

– Ежегодно, проводя колоссальную работу, министерству удаётся помочь десяткам тысяч людей. Это становится возможным не только благодаря профессионализму работников социальной сферы, но и включению в адресную работу представителей гражданского общества и бизнеса, – отметил Боков. – Благодаря высокой социальной ответственности руководства рязанской производственной компании ООО «Металлопродукция», нам удалось найти взаимопонимание и представить вашей семье оборудование, которое позволит облегчить жизнь вашим детям в пределах квартиры.

Сотрудничество министерства с производственной компанией ООО «Металлопродукция» планируется продолжить, сообщает сайт министерства социальной защиты населения рязанской области.