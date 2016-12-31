Семь чудес света и Новый год. 31 декабря в истории

Традиционно последний день уходящего года - знаковый в мировых календарях. Немало интересного произошло в этот день и в России…

Общество

31 декабря принято подводить итоги и намечать дела на будущее. Неслучайно, что в мировых календарях последний день уходящего года - знаковый. Так, во многих странах мира празднуется День святого Сильвестра. По легенде, в 314 году нашей эры Папа Римский Сильвестр I изловил ужасного монстра — чудовищного ветхозаветного змея Левиафана. Считалось, что в 1000 году этот монстр вырвется на свободу и уничтожит мир. К всеобщей радости этого не произошло — Сильвестр змея победил и людей в обиду не дал. В честь этого события европейцы называют себя Сильвестр -клаусами, наряжаясь в маскарадные костюмы и поздравляя друг друга. В мировой календаре 31 декабря - это и двенадцатая ночь, которая завершает очередной жизненный цикл и начинает новый. Принято, что в это время в доме должны гореть свечи - символ мира и тепла. Следующий день после Двенадцатой ночи считался «Днем судьбы». Новое, вернувшееся солнце снова стоит над горизонтом, день прибавляется. Все, что сказано и сделано до захода солнца, определяло все события наступившего года. Отсюда, возможно, и повелась известная присказка — как Новый год встретишь, так его и проведёшь. В Шотландии 31 декабря отмечается Хогманай - новый год «в клетку». Жители страны одеваются в национальные костюмы, а в городах проходят факельные шествия. В арабском календаре 31 декабря начинается месяц чести - Шараф, важный для каждого верующего.

Кроме праздников, 31 декабря отмечено в календаре многими значимыми событиями. Так, в 1869 году в Измире обнаружили руины храма Артемиды Эфесской - одного из семи чудес света. Храм обнаружил археолог-любитель Джон Вуд. Находка прославила его имя - имя исследователя вошло в историю, так же, как и обнаруженный им храм.Когда-то храм Артемиды был одним из деловых и общественных центров, полностью независимым от властей. Однако, храм ждала трагическая судьба - он был сожжён Геростратом, который хотел таким образом отметиться в истории. Это ему удалось - правда, никто не вспоминает его добрым словом. В годы после падения Византии храм пришёл в упадок- как и в современности, часть его конструкций пошла на стройматериалы, которые растащили добрые жители. Завершили разрушение храма землетрясения. Сегодня храм Артемиды - одна из туристических достопримечательностей, которую ежегодно посещают сотни любознательных граждан.

Новогодним подарком всем жителям двух столиц можно было назвать открытие первой междугородней станции - она заработала 31 декабря 1898 года Первоначально станция располагалась в ГУМе- позвонить в Санкт-Петербург можно было только оттуда, при этом для удобства абонентов был издан сборник телефонных номеров. Первоначально он включал 1740 абонентов, среди которых были крупные домовладельцы и торговые фирмы. Телефонная связь в то время была дорогим удовольствием, позволить которое могли себе далеко не многие - телефонный аппарат стоил не дешевле, чем новый IPhone по нынешним меркам.

В последний день 1968 года в России успешно испытали первый в мире сверзвуковой пассажирский самолёт Ту-144. Испытания прошли настолько удачно, что воздушное судно решили продемонстрировать мировому сообществу - участникам международной авиационной выставки в Париже, прошедшей в 1971 году. Для демонстрации возможностей «советской птицы» разработчики отправили самолет из Москвы в 9 часов утра и в это же время — в 9 часов утра — он приземлился в столице Болгарии. Разница во времени с Софией составляла 1 час

Однако, история советского сверхзвукового лайнера была омрачена сразу двумя крупными катастрофами - первая из них произошла в Ле-Бурже в 1973 году. На борту выполнявшего демонстрационный полёт самолёта находились 6 членов экипажа- все они погибли. В 1978 году произошло ещё одно крушение, положившее конец внедрению самолёта в практику авиации -в дальнейшем ТУ -144 выполняли только грузовые полёты.

31 декабря 1999 года запомнится многим из нас ещё одним событием - отставкой Бориса Ельцина с поста президента. О сложении полномочий глава государства объявил во время новогоднего обращения к гражданам. Его преемником на посту стал Владимир Путин.

Для кого-то 31 декабря - подведение итогов, а для кого-то - день рождения. В последний день года родились известные актёры Анатолий Кузнецов и Семён Фарада, британский актёр Энтони Хопкинс, телеведущая Региона Дубовицкая и танцовщик Николай Цискаридзе, ныне возглавляющий Академию русского балета.