Сельхозпредприятия Рязанской области готовы трудоустроить до 600 человек

43 предприятия АПК имеют возможность обеспечить жильём специалистов с высшим и средним специальным образованием.

Общество

На сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области размещена база вакансий в агропромышленном комплексе региона. Данные обновляются ежеквартально. По состоянию на 1 января 2017 года в сельхозпредприятиях Рязанской области имеется около 600 вакантных рабочих мест.

На сайте указаны не только требования к кандидатам и размер заработной платы, но и наличие жилья, детского сада, школы, газифицировано ли село и так далее. В настоящее время 43 предприятия АПК Рязанской области имеют возможность обеспечить жильём специалистов с высшим и средним специальным образованием, а также 23 сельскохозяйственных предприятий региона готовы предоставить жильё для рабочих востребованных профессий.

Вакансии для специалистов, в том числе со средним специальным образованием, размещены в разделах: инженерная служба (59 вакансий), ветеринарная служба (34 вакансии), зоотехническая служба (30 вакансий), агрономическая служба (42 вакансии). Также требуются технологи, бухгалтеры, экономисты и специалисты кадровой службы.

Большинство вакансий приходится на рабочие профессии: механизаторы (87), водители (50), трактористы (45), мастера машинного доения (72), животноводы (101), пастухи (4) и другие рабочие должности (73).