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http://7info.ru/news/ryazan-society/segodnja_v_rjazani_prohodit_profilakticheskoe_meroprijatie_vnimanie_deti/

Сегодня в Рязани проходит профилактическое мероприятие «Внимание – дети!»
Сотрудники ГИБДД проверяют соблюдение правил перевозки детей.

Общество   106

В пятницу, 5 мая, в Рязани сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие «Внимание – дети!». Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

В ходе него полицейские проверят, как водители Рязани и области соблюдают правила перевозки детей. 