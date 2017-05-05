http://7info.ru/news/ryazan-society/segodnja_v_rjazani_prohodit_profilakticheskoe_meroprijatie_vnimanie_deti/
Сегодня в Рязани проходит профилактическое мероприятие «Внимание – дети!»
Общество 106
Сегодня в Рязани проходит профилактическое мероприятие «Внимание – дети!»
Общество 106
Сотрудники ГИБДД проверяют соблюдение правил перевозки детей.
В пятницу, 5 мая, в Рязани сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие «Внимание – дети!». Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.
В ходе него полицейские проверят, как водители Рязани и области соблюдают правила перевозки детей.