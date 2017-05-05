Сегодня в Рязани проходит профилактическое мероприятие «Внимание – дети!»

Сотрудники ГИБДД проверяют соблюдение правил перевозки детей.

Общество

В пятницу, 5 мая, в Рязани сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие «Внимание – дети!». Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

В ходе него полицейские проверят, как водители Рязани и области соблюдают правила перевозки детей.