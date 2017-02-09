С начала зимы с рязанских улиц вывезли 114 267 кубометров снега

Тротуары, остановки общественного транспорта, парки и скверы убирают 4 трактора, 5 погрузчиков, 17 самосвалов и более 200 работников Дирекции благоустройства города.

Общество

В ночь на четверг, 9 февраля, снег с улиц Рязани убирали 59 единиц техники. 381 кубометр снега был вывезен с улиц Павлова, Есенина, Сенной, Николодворянской, Горького, Кремлевского вала.

Всего же с начала зимнего периода в Рязани убрано и вывезено 114 267 кубометров снега, сообщает сайт администрации города.

9 февраля тротуары, остановки общественного транспорта, парки и скверы убирают 4 трактора, 5 погрузчиков, 17 самосвалов и более 200 работников Дирекции благоустройства города.