С начала весеннего сезона с улиц Рязани вывезли более 5760 кубометров грязи

2 мая в очистке тротуаров, остановок общественного транспорта, парков и скверов задействовано 5 тракторов, 6 погрузчиков, 16 самосвалов, привлечены более 200 работников.

Общество

В ночь с 1 на 2 мая с проезжих частей дорог города было убрано 102 кубометра грунтовых наносов с улиц Высоковольтной, Садовой, Щедрина, Октябрьской, Интернациональной, Молодцова. В работах было занято 48 единиц техники. Об этом сообщает сайт администрации Рязани.

2 мая в очистке тротуаров, остановок общественного транспорта, парков и скверов задействовано 5 тракторов, 6 погрузчиков, 16 самосвалов, привлечены более 200 работников Дирекции благоустройства города.

Всего с начала весеннего периода с улиц города было убрано более 5 760 куб. метров грунтовых наносов.