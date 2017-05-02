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http://7info.ru/news/ryazan-society/s_nachala_sezona_ot_ukusov_kleschej_v_rjazanskoj_oblasti_postradali_34_rebjonka/

С начала сезона от укусов клещей в Рязанской области пострадали 34 ребёнка
Установлена заражённость клещей возбудителем клещевого боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза человека.

Общество   84

С начала сезона 2017 года по поводу укусов клещами в медицинские организации Рязанской области обратилось 92 человека, в том числе 34 детей, что соответствует среднемноголетнему уровню. Наибольшее количество пострадавших регистрировалось в Касимовском, Клепиковском, Спасском, Рязанском районов и Рязани. Об этом сообщает сайт регионального управления Роспотребнадзора.

Проведены исследования 59 клещей с разных территорий области. Клещей, поражённых клещевым энцефалитом, не обнаружено. Установлена заражённость клещей возбудителем клещевого боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза человека, что подтверждает эндемичность территории по данным инфекциям.