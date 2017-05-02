С начала сезона от укусов клещей в Рязанской области пострадали 34 ребёнка

Установлена заражённость клещей возбудителем клещевого боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза человека.

Общество

С начала сезона 2017 года по поводу укусов клещами в медицинские организации Рязанской области обратилось 92 человека, в том числе 34 детей, что соответствует среднемноголетнему уровню. Наибольшее количество пострадавших регистрировалось в Касимовском, Клепиковском, Спасском, Рязанском районов и Рязани. Об этом сообщает сайт регионального управления Роспотребнадзора.

Проведены исследования 59 клещей с разных территорий области. Клещей, поражённых клещевым энцефалитом, не обнаружено. Установлена заражённость клещей возбудителем клещевого боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза человека, что подтверждает эндемичность территории по данным инфекциям.