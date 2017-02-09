С начала года в Рязанской области выявлено 9 случаев незаконной рубки лесных насаждений

7 человек привлечены к административной ответственности, по 2 случаям материалы переданы в распоряжение следственных органов.

Общество

Государственными лесными инспекторами Рязанской области, в рамках Года экологии и проведения запланированного комплекса профилактических мероприятий «Защитник леса», начато осуществление контрольного мероприятия «Готовность». Об этом сообщил официальный сайт министерства природопользования Рязанской области.

В период с февраля по март будет проведён осмотр лесосек с осуществляемыми лесосечными работами, а также осмотр лесосек, вышедших из-под рубки. Особое внимание будет уделено качеству и соответствию выбранного способа очистки лесосек от порубочных остатков требованиям «Правил заготовки древесины», «Правил пожарной безопасности в лесах», «Правил санитарной безопасности в лесах». Также будет проведена проверка у лиц, использующих леса, фактического наличия установленного перечня средств предупреждения и тушения лесных пожаров.

В настоящее время продолжается усиленное патрулирование лесов, направленное на предупреждение, пресечение и выявление случаев незаконной рубки лесных насаждений и других нарушений лесного законодательства Российской Федерации.

Так, с начала 2017 года выявлено 9 случаев незаконной рубки лесных насаждений с объёмом срубленной древесины 10,2 кубометров и причинённым ущербом более 300 тыс. рублей. 7 человек привлечены к административной ответственности, по 2 случаям материалы переданы в распоряжение следственных органов; по другим выявленным нарушениям лесного законодательства Российской Федерации к административной ответственности привлечены 39 человек.