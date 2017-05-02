С начала года в Рязани оштрафовали 17 нарушителей, проводивших земляные работы без разрешения

Общая сумма штрафов составила 94 500 рублей.

Общество

С начала текущего года за проведение земляных работ без письменного разрешения 17 нарушителей привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 94 500 рублей. Об этом сообщают административные комиссии при администрации города Рязани.

По данным административных комиссий при администрации города, за четыре месяца этого года наибольшее количество нарушений Правил благоустройства в части проведения земляных работ зафиксировано в Железнодорожном и Советском районах Рязани.

В соответствии с Правилами благоустройства территорий и городских округов, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, хозяйствующим субъектам и физическим лицам без соответствующего письменного разрешения запрещается проведение всех видов земляных работ. После окончания срока действия разрешения запрет снимается лишь в том случае, если выдано разрешение на проведение на этом участке строительства.