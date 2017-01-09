С начала 2017 года в Рязанской области зарегистрировано 3 случая гриппа – региональный Минздрав

Прироста заболеваемости по сравнению с предыдущим периодом не отмечается.

Общество

За первую неделю 2017 года в Рязанской области гриппом и ОРВИ заболело 4 тыс. 853 человека, сообщает сайт регионального министерства здравоохранения.

Большинство заболевших - 55% - дети, 45% - взрослые. В трёх случаях выявлен грипп. Прироста заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей не отмечается. Превышение эпидпорога отмечено среди двух возрастных групп - взрослых на 8,8% и детей 3-6 лет - на 2,3%.