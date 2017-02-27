С 1 марта рязанцы не смогут пользоваться бумажными проездными на полмесяца

Вместо них проезд можно будет оплатить транспортной картой «Городская».

Общество

С 1 марта в Рязани отменяются бумажные проездные билеты на полмесяца. Теперь горожане смогут оплачивать проезд транспортной картой «Городская». Срок действия полумесячного тарифа – 15 календарных дней с момента пополнения карты.

Владелец карты может выбрать удобный для него 15-дневный период, начиная с 1-го числа, но не позднее, чем за 15 дней до окончания календарного месяца, включая день пополнения, сообщает сайт администрации города.

С 1 по 5 число каждого месяца пополнить карту на полмесяца можно в киосках по продаже проездных билетов. После 5-го числа – в отделениях «Почты России», пунктах КВЦ, Рязанского городского оператора, Центра оплаты коммунальных платежей.

Транспортная карта «Городская» стоит 100 рублей. Перечень пунктов продажи и пополнения транспортных карт размещён на сайте оператора внедрения автоматизированной системы оплаты проезда в городе Рязани.

Телефон горячей линии по использованию транспортных карт: 8-800-205-02-62 (звонок бесплатный).