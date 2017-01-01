С 1 января в Рязани подорожал проезд в городском транспорте

Повышение коснулось как муниципального, так и коммерческого транспорта.

Общество

С 1 января в Рязани подорожал проезд в городском транспорте.

Стоимость проезда в троллейбусах и автобусах составит 19 рублей, установлена также стоимость проезда на полмесяца и месяц в муниципальном транспорте. Для льготных категорий граждан стоимость проезда установила гордума. Студентам проездной на один вид транспорта обойдётся в 470 руб., на два вида транспорта - в 660 руб., студенческим семьям - 235 руб. и 330 руб. соответственно. Школьный проездной будет стоить 245 и 330 руб. на один и два вида транспорта соответственно. Школьникам из малообеспеченных семей проездной обойдётся в 125 и 165 руб. Для пенсионеров, вдов участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, а также представителям детей или родителям, воспитывающим одного ребёнка - 330 руб.

Также с нового года меняется и стоимость проезда в коммерческом транспорте. Стоимость проезда в маршрутке составит 19 руб. С 2017 года частные перевозчики начинают работать по нерегулируемому тарифу.